Şehir magandaları parkları tahrip ediyor
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Şehir magandaları parkları tahrip ediyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan semt parklarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sürekli zarar veriliyor.

Şehir magandaları parkları tahrip ediyor
10.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:54

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan semt parklarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sürekli zarar veriliyor.

Vatandaşların rahat nefes alması, keyifli vakit geçirebilmesi, çocukların güvenli alanlarda dilediğince oynayabilmesi için Çorlu'nun pek çok noktasında inşa edilen semt parkları, dönem dönem kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğruyor. Parkların bakım ve onarımını gerçekleştiren Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi 6. Sokak'ta bulunan Aşık Mahsuni Şerif Parkı'na yine zarar verildiğini belirledi. Oyun gruplarındaki salıncakların, kaydırakların kırıldığını, kauçuk zemin malzemesinin bilinçli olarak söküldüğünü, borulara zarar verildiğini, fitness aletlerinin oturaklarının kırıldığını, aletlerin üzerine yazılar yazıldığını, basketbol sahasını çevreleyen tellerin kesildiğini tespit eden ekipler, parktaki zararın epey fazla olduğunu belirledi.

"Kamu malına zarar veriyorlar"

Çorlu'daki pek çok parkın dönem dönem saldırıya uğradığını, bilinçli olarak semt parklarına zarar verildiğini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu manzaralarla karşılaşmaktan son derece üzgün olduklarını ifade etti. 2011 yılında açılan Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nın 2016 yılında yakıldığını hatırlatan Başkan Sarıkurt, bu parka yapılan saldırıların devam ettiğine dikkat çekerek, "Havuzlar Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın sürekli kullandığı, çocukların, gençlerin sürekli oyun oynadığı, spor yaptığı bu parkımız, park ve bahçeler müdürlüğümüzce yapılan her tamir ve bakımdan sonra tekrar saldırıya uğruyor. Bunun neden yapıldığını anlayamıyoruz. Bu parklar vatandaşlarımızın vergileriyle yapılıyor, parklarımıza harcanan her bir kuruş vergisini ödeyen vatandaşlarımızın cebinden çıkıyor. Bu parklarda emekçilerimizin alın teri var. Bu sebeple kamu malına bu kadar kolay zarar verilmesini aklımız almıyor. Aşık Mahsuni Şerif Parkımıza verilen zararlar sebebiyle şimdiye kadar 40 adet salıncak ve 17 adet kaydırak monte edilmiş. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerin güvenle gezebileceği bu parklarımız gece olunca bilinçli olarak saldırıya uğruyor ancak suçlular tespit edilemiyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Çorlumuza renk veren, mahallelerimizi güzelleştiren parklarımızı gözümüz gibi korumamız gerekirken yakıp yıkmak, bu kentte yaşayan vatandaşlarımıza, parkta oynayan çocuklarımıza büyük haksızlık. Bu parklar hepimizin. Lütfen parklarımızı, yeşil alanlarımızı koruyalım, kollayalım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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