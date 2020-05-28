Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı 2 yaralı
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Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı 2 yaralı

Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

28.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:10

Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl merkezden kırsal Yeniceköy Mahallesi'ne yolcu taşıyan Fehmi Öztürk (55) yönetimindeki 16 KED 05 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, Hamzabey Caddesi'nde karayoluna aniden çıkan Leyla Akbaş (26) yönetimindeki 16 AAF 624 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulup, orta refüje çıktı.

Kazada yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı Hayriye Aydan (27) yaralandı. Yaralılar özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan karayolu, araçların çekilmesiyle trafik akışına açıldı. Yapılan incelemede hafif ticari aracın sürücüsü Leyla Akbaş'ın 58 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehir içi yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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