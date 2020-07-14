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Şeftali tarlada 2 lira, markette 8 lira

Tokat'ta, şeftalinin tarlada kilosunun 2 lira, markette 8 liradan satılması çiftçiyi üzüyor.

Şeftali tarlada 2 lira, markette 8 lira
14.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:10

Tokat'ta, şeftalinin tarlada kilosunun 2 lira, markette 8 liradan satılması çiftçiyi üzüyor.

Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. İl merkezine bağlı Akyamaç köyünde sabahın erken saatlerinde şeftali hasadı yapan çiftçiler emeklerinin karşılığını alamadıklarından yakınıyor. Gübre ve işçi maliyetleri nedeniyle elde ettikleri üründen kar edemediklerini ifade eden çiftçiler tarladan markete artan fiyatların düzenlenmesini istiyor. Şeftali üretimi yapan çiftçilerden Saliç Şen, aracıların para kazandığını ileri sürerek, "Şeftali para etmiyor. Çok düşük fiyatlarla gidiyor. Aracılar para kazanıyor, bizlere bir şeyler kalmıyor. Kendi halimizde kavrulup gidiyoruz. Köylü düşünen yok. Aracılar kazanıyor bizlere bir şey kalmıyor. Mecbur aç kalmayalım diye çalışıyoruz" dedi.Kazım Şen ise sabahın erken saatlerinde öğlene kadar şeftali hasadı yaptıklarını kaydetti. Şeftalinin tarladan 2 liraya satıldığını belirten Şen, fiyatın marketlerde daha yüksek olduğu söyledi.

"Çocuklarımız artık bu işi yapmak istemiyor"

Köy muhtarı Salih Şen ise köy halkı olarak şeftalinin para etmemesi nedeniyle kiraza yönelmeye başladıklarını dile getirdi. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını ileri süren Şen, "Tarlada şeftali 2 lira marketlerde 7-8 lira. Bu sistemin değişmesi lazım. Değişmezse bizim burada şeftali işi biter. Çünkü taban fiyatı bizi en fazla etkileyen. Taban fiyatı ne kadar pahalı olursa ağaçtaki meyve fiyatı birinci kalite meyve fiyatı değişiyor. Şuanda taban fiyat 50 kuruş. Buna Devletin bir çözüm bulması lazım. Bu aracıyla marketle çiftin arasındaki taban fiyatı belirlemek için bir komisyon kurulması lazım. Yani bu arada çiftçi desteklemesi lazım. Çiftçi sahipsiz sahipsiz olduğundan dolayı her zaman mağdur durumda. Çocuklarımız artık bu işi yapmak istemiyor" diye konuştu

Lise öğrencisi Eren Şen ise yaz tatilinde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını, ürünlerin değerinin altında satıldığı için ileri de çiftçi olmayı düşünmediğini kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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