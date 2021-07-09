Securitas Türkiye, Howden ACP Sigorta'yı "yılın tedarikçisi" seçti

Securitas Türkiye, "Yılın Tedarikçi Ödülü"nü bu yıl Howden ACP Sigorta ve Reausüran Brokerlığı'na verdi.

Securitas Türkiye, "Yılın Tedarikçi Ödülü"nü bu yıl Howden ACP Sigorta ve Reausüran Brokerlığı'na verdi.

Securitas Türkiye'nin açıklamasına göre, şirketin bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Geleneksel Tedarikçi Günü" etkinliğini çevrimiçi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 250 katılımcının izlediği organizasyonda geleneksel hale gelen Yılın Tedarikçi Ödülü, Howden ACP Sigorta ve Reausüran Brokerlığı'na verildi. Söz konusu ödül için ciro, sektördeki deneyim, kurumsal göstergelerin yanı sıra Securitas İç Müşteri Değerlendirme Puanları da dikkate alındı. Ödül, Securitas Türkiye İdari İşler, Lojistik ve Satın Alma Koordinatörü Uluç Kayhan tarafından Howden ACP Sigorta adına Bölge Müdürü Meltem Balkanlı'ya verildi.

Yeni dönemde Securitas'a ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda Uluç Kayhan, şirketin satın alma ve lojistik süreçlerini anlatırken; Securitas Finans Koordianötür Hakan Ilgar ise 2021 cari yılı ve yıl sonu beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İdari İşler Sorumlusu Büşra Doğan da Securitas Vakıf ile ilgili güncel bilgiler verdi.

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, ancak tüm iş ortaklarının bu süreci başarıyla yönettiği gördüklerini bildirdi.

Kösereisoğlu, "Bize verdikleri hizmetlerde de hiçbir aksama yaşamadık. Bu da tedarik zincirimizi ne kadar iyi yönettiğimiz bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan