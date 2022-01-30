Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi
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Fenerbahçe'de sezon bitiminde seçim olabileceği iddiaları var. Ali Koç için istifa sesleri yükseliyor. Koç'un erken seçim kararı alıp almayacağı merak konusu olurken, adaylar da şekillendi.
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde bu sezon da beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, lider Trabzonspor'dan 17 puan fark yiyen teknik direktör Pereira ile yollarını ayırıp İsmail Kartal'ı takımın başına Koç'un istifasını istiyor.
Başkanlık koltuğunda dördüncü yılını geçiren Koç, henüz lig ya da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yakalama başarısı elde edemedi. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki son durumu ve kulislerde konuşulan seçim iddialarını yorumladı.
İşte Gürcan Bilgiç'in başkanlık açıklaması:
"Şu an kulislerde adaylık için çalışma yapan birileri var mı? Sadece Sadettin Saran açıklamıştı adaylığını. Futbol takımının ikinci yarıyı nasıl yaşayacağı, seçimli kongre gelişmeleri için önemli olacak.
Yine de şubat ayındaki divan toplantısı, ardından gelecek mali kongrede yaşanacaklar da önemli. Kongre üyelerinin eleştiri dozu veya Ali Koç'a vereceği destek, dengelerle ilgili bir fikir verecektir.
Fenerbahçe taraftarına sorduğunuzda ise 'istifa' kelimesini hiç çekinmeden kullanıyor ve başarısızlığın faturasını başkana kesiyor. Bugünkü durumda kim başkan olursa olsun, ciddi bir finansmana ihtiyacı olacak.
Çevresindeki isimlerin Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması için baskı yaptıklarını, ancak başkanın buna niyetli olmadığını duyuyoruz. O gruptan İlhan Ekşioğlu ismi öne çıkıyor. Ali Koç'un ilk ekibinden Metin Şen'in de 'Olağanüstü bir kongre olursa…' diyerek bazı temaslarda olduğu bilgileri de geliyor.
Sadettin Saran olağan kongre için niyetli olduğunu söyledi, dolayısıyla potansiyel aday. Ama en büyük baskı Mehmet Ali Aydınlar'a yapılıyor. Kulübün iç dinamikleri, Aydınlar'ın elini taşın altına sokması için uğraşıyor."