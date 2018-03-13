Seçim İttifakı" Teklifinin Kabul Edilmesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, millet iradesinin tam anlamıyla sandığa yansıması için zorunlu olan mecliste değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

Milletvekili Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Seçim güvenliği bakımından gerekli görülmesi halinde, oy verme gününden en geç bir ay önce ilgili bölgede bulunan sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınabilmesine imkan tanındığını dile getiren Tin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hastalığı ya da engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak gayesiyle seyyar sandık kurulu kurulması ve bu vatandaşlarımızın da oy haklarını kullanmalarına imkan tanınması sağlanacak. Sandık kurulu, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin içinden ad çekmek suretiyle tespit edilecek. Seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmeleri sağlanıyor.

Yapılan düzenlemeye göre siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanındı. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü, YSK'ya teslim etmek zorunda olacak. İttifak protokolünde, siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak. Millet iradesinin tam anlamıyla sandığa yansıması için zorunlu olan değişiklikler yapıldı. Artık millet iradesi tam güvence altında."

Yerelde seçilme yaşının 18 olacağını aktaran Tin, "Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18 olarak düzenlenmişti. Mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan seçilme yaşı bu düzenlemeyle birlikte 18'e indirilmiş oldu. Yapılan düzenlemeye göre, askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecekler." değerlendirmesinde bulundu.