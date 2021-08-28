Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı, vatandaş çileden çıktı
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Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı, vatandaş çileden çıktı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler vatandaşı çileden çıkarttı. Birçok kişi, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren video için, "Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür", "Bu çete bulunup hesabı sorulsun" gibi yorumlar yaptı.

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul sebze halinden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyor. Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın hangi sebeple çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

SOYLU VE ERDOĞAN'A SESLENDİLER

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, vatandaşları da çileden çıkarttı. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen kullanıcılar "Neden gereken yapılmıyor" diye sordu.

"BUNUN ADI MEMLEKETE İHANETTİR"

Görüntüyü sosyal medyada paylaşanlar "Bunun adı memlekete ihanettir", "Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür", "Bu çete bulunup hesabı sorulsun" şeklinde yorumlar yaptı.

Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı, vatandaş çileden çıktı
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Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı, vatandaş çileden çıktı - Haberler Ekonomi
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