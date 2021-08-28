Sebze halinde kasalar dolusu kabak çöp kamyonuna boşaltıldı, vatandaş çileden çıktı

İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler vatandaşı çileden çıkarttı. Birçok kişi, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren video için, "Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür", "Bu çete bulunup hesabı sorulsun" gibi yorumlar yaptı.