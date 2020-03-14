Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası Antalya'da gerçekleştirilen "Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası" tamamlandı.

Antalya'da gerçekleştirilen "Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası" tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonunun resmi turnuvası olan organizasyon, ülkedeki "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip, uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında kadın golfçüleri, ikinci kez bir araya getirdi.

Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç'ten yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Solheim Cup Kaptanı ve eski Britanya Açık şampiyonu Catriona Matthew başta olmak üzere birçok başarılı kadın yer aldı.

Mücadeleler sonunda şampiyonluğa Beyhan Benardete ulaştı.

Turnuva birincisi Benardete ile dereceye giren diğer sporculara kupalarını, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın verdi.

Kaynak: AA