Schumacher'in Aracı Rekor Fiyata Satıldı

Efsane pilot Michael Schumacher'in 2001 yılında Monaco Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaştığı araç, 7 milyon 504 bin dolara alıcı buldu.

AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKARILDI

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık artırmada, kariyerinde yedi F1 şampiyonluğu bulunan Schumacher'in Ferrari takımıyla 2001 Monaco Grand Prix'sini kazandığı araç satışa çıkarıldı.

EN YÜKSEK FİYATA ALICI BULAN F1 ARACI OLARAK REKOR KIRDI

Müzayedede Schumacher'in aracı, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 7 milyon 504 bin dolara (yaklaşık 30 milyon lira) satın alındı ve bugüne kadar en yüksek fiyata alıcı bulan Formula 1 aracı olarak rekor kırdı.

GELİRİN ÖNEMLİ BİR KISMI SCHUMACHER'İN VAKFINA VERİLECEK

Satıştan elde edilen gelirin önemli bir kısmı, Alman pilotun sahibi olduğu Mücadeleye Devam (Keep Fighting) Vakfı'na verilecek.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşerek başını kayaya çarpması sonucu ağır yaralanan Michael Schumacher, Grenoble Hastanesinde ameliyat edilmişti. Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.