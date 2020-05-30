Schalke04 evinde mağlup Ozan Kabak 90 dakika oynadı, Ahmed Kutucu 58'de oyuna dahil olduTemel ELCİVAN - ALMANYA / DHABundesliga'da 29'uncu haftaya bugün oynanan dört maçla devam edildi.

Ozan Kabak 90 dakika oynadı, Ahmed Kutucu 58'de oyuna dahil oldu

Temel ELCİVAN - ALMANYA/ DHA

Bundesliga'da 29'uncu haftaya bugün oynanan dört maçla devam edildi. Werder Bremen, deplasmanda Schalke04'ü 0-1 mağlup etmeyi başardı.

Son 3 maçtır puan alamayan Schalke04, ligin alt sıralarında boğuşan Werder Bremen'i Veltins Arena'da konuk etti. Schalke04 formasıyla Milli oyuncu Ozak Kabak karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil oldu. Maçta Leonardo Bittencourt, 32. dakikada attığı golle takımı Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmada beş oyuncu değişikliğine giden Schalke04, rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlandı. İkinci yarıda fazla gol pozisyonu olmayan karşılaşma, Werder Bremen'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi. Maçın 89. dakikasında yaşanan bir mücadele sonrası Ozak Kabak ile Werder Bremen'den Davie Selke sarı kart gördü.

Öte yandan Werder Bremen kadrosunda bulunan Nuri Şahin ve Ömer Toprak, haftalardır maç kadrosunda yer almadı.Sonuçlar şöyle;Schalke04 0-1 Werder BremenHertha Berlin 2-0 AugsburgWolfsburg 1-2Eintracht FrakfurtMainz05 0-1 Hoffenheim

Günün son maçında saat 19: 30'da Bayern Münih ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA