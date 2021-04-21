Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu

Almanya Bundesliga'da Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Bunun üzerine Mavi-Beyazlı takımın taraftarları tesisleri bastı ve oyunculara saldırdı. Öfkeli grubu sakinleştiremeyen oyuncular da canlarını kurtarmak için kaçtı. Polis kargaşa büyümeden müdahale etti, can kaybı ve yaralanma olmadı.