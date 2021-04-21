Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
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Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga'da Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Bunun üzerine Mavi-Beyazlı takımın taraftarları tesisleri bastı ve oyunculara saldırdı. Öfkeli grubu sakinleştiremeyen oyuncular da canlarını kurtarmak için kaçtı. Polis kargaşa büyümeden müdahale etti, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Bundesliga'da bu sezon küme düşen ilk takım Schalke 04 oldu. Ligin 30. haftasında deplasmanda Bielefeld'e 1-0 yenilen Mavi-Beyazlılar, bitime 4 hafta kala alt kümeye düştü. Maçın ardından takım oyuncuları tesislere döndü. Schalke'li taraftarlar tesisi basarak oyunculara saldırdı. Oyuncular canlarını kurtarmak için kaçtı.

Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu

600 KİŞİ OTOBÜSÜ BEKLEDİ

600 kadar taraftar, tesislere dönen takım otobüsünü bekledi. Otobüsün gelmesiyle taraftarlar yumurtalar ve taşlarla saldırdı. Oyuncular sakinleştirmek isteyince bu ters tepti. Bazı futbolcular çareyi koşarak kaçmakla buldu. Polis olay büyümeden müdahale etti, oyuncularda yaralanma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
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Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Ozan Kabak ucuz atlatmış... Nereye transfer olsa takım ligden düşüyor. Şimdi Liverpool'a transfer oldu ama şimdide kulup süper lig nedeniyle zor durumda. Ah Kabak ah. gittiğin yeri kurutuyorsun
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