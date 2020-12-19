Schalke'de kabus sürüyor
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Schalke'de kabus sürüyor

19.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:03
Schalke'de kabus sürüyor

Almanya Bundesliga'da bu sezon 12 haftadır maç kazanamayan ve sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, bugün evinde ağırladığı Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Almanya Bundesliga'da bu sezon 12 haftadır maç kazanamayan ve sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, bugün evinde ağırladığı Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Geçtiğimiz hafta sahasında SC Freiburg'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Manuel Baum'un görevine son veren Schalke 04, iki maç takımın başında bulunması için Huub Stevens'i dördüncü kez görevlendirdi. FC Schalke 04, Bundesliga'nın 13'üncü hafta maçında Veltins Arena'da Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 53'ün dakikasında Fabian Klos'un attığı kafa gölü ile konuk ekip Arminia Bielefeld, ev sahibi Schalke 04'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyetin ardından Schalke 04, 13'ü bu sezon olmak üzere 29'uncu Bundesliga maçını da kazanamadan sahadan ayrıldı.

Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada, Ahmed Kutucu 70'inci dakikada Alessandro Schöpf'ün yerine forma giymeye başladı.13'üncü haftanın ilk maçında FC Union Berlin ile Borussia Dortmund dün akşam karşı karşıya geldi ve ev sahibi FC Union Berlin 2-1 galip gelmeyi başardı.Bugün akşam oynanacak olan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı dışında alınan sonuçlar şöyle: FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld: 0-1Borussia M.Gladbach - Hoffenheim: 1-2RB Leipzig - FC Köln: 0-0Mainz05 - Werder Bremen: 0-1

Augsburg - Eintracht Frankfurt: 0-2


- Almanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

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