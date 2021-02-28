Schalke 04, kötü sonuçların ardından 3 kişinin görevine son verdi

Bundesliga'da son sırada bulunan ve yaptığı teknik adam değişikliklerine rağmen bir türlü istediği sonuçları alamayan Schalke 04'te bu kez köklü değişiklikler yaşandı. Alman ekibi; teknik direktör Christian Gross, kulüp menajeri Jochen Schneider ve Sascha Riether'in görevine son verdi. Gross, bu sezon Schalke'den kovulan 4. teknik direktör oldu.