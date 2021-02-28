Schalke 04, kötü sonuçların ardından 3 kişinin görevine son verdi
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Schalke 04, kötü sonuçların ardından 3 kişinin görevine son verdi

28.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:57
Schalke 04, kötü sonuçların ardından 3 kişinin görevine son verdi

Bundesliga'da son sırada bulunan ve yaptığı teknik adam değişikliklerine rağmen bir türlü istediği sonuçları alamayan Schalke 04'te bu kez köklü değişiklikler yaşandı. Alman ekibi; teknik direktör Christian Gross, kulüp menajeri Jochen Schneider ve Sascha Riether'in görevine son verdi. Gross, bu sezon Schalke'den kovulan 4. teknik direktör oldu.

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te, teknik ekibin görevine son verildi.

Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, kulüp menajeri Jochen Schneider ve takım menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.

LİGDE KALIP KALMAYACAKLARI MERAK KONUSU

Basında çıkan haberlerde Christian Gross'un Aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.

GROSS KOVULAN 4. TEKNİK DİREKTÖR

Ligin 2. haftasında David Wagner, daha sonra Manuel Baum ve geçici olarak gelen Huub Stevens'ın görevine son veren Alman ekibinde Chrsitian Gross, görevine son verilen 4. teknik direktör oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

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