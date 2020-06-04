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Saylak; "Kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor ve büyüyor"

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Köyceğiz Beyobası Mahallesinde park ve bahçeler için çiçek üretimi yaparken ipek böcekçiliğine merak saran evli ve 3 çocuk annesi olan Elvan Soydan'ı ziyaret etti.

Saylak;
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:09

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Köyceğiz Beyobası Mahallesinde park ve bahçeler için çiçek üretimi yaparken ipek böcekçiliğine merak saran evli ve 3 çocuk annesi olan Elvan Soydan'ı ziyaret etti.

40 yaşındaki Elvan Soydan, aile büyüklerinin yıllarca yaptığı ipek böceği yetiştiriciliğine başladı. 6 yıl önce komşularının yapmış olduğu çalışmalardan etkilenerek "ben de yapabilirim" diyerek yola çıktığını ifade eden Soydan, "Komşularımı sık sık ziyaret ediyor, bu işi nasıl yaptıklarını gözlemliyordum. Kozabirlik ile yaptığım görüşmeler sonucunda 20 bin adet ipek böceği larvası bulunan 1 koli larva aldım. Önce kendi imkanlarımla uygun ortam sağladım. 3 yıl boyunca bu şekilde devam ettim. 2017 yılında, Tarım ve orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Desteği"ne başvurarak, destek aldım. Aldığı Genç Çiftçi Desteği'nin tamamı ile ipek böcekleri için hayal ettiğim çadırı ve ekipmanları edindim. Çadırın içinde 3'er katlı 8 adet ranza ve 3 adet havalandırma fanı mevcut. Daha sonra yetiştirdiğim böcek miktarını da arttırdım. 1 koliden 2 koliye yani 40 bin adet İpek Böceğine çıkardım. Ardından Kozabirlik 100 adet erkek dut fidanı desteği verdi" dedi.

Soydan İpek Böceği yetiştirme sürecini anlatan Soydan, "Aslında her şey 45 günde olup bitiyor. İpek Böceklerini larva olarak alıyorum. 15 Nisan ile 30 Mayıs arasını kapsayan 45 günlük üretim sürecinin ilk 20 günü çok fazla iş olmuyor. Sonraki 25 gün asıl işçilik ve emek başlıyor. Çok fazla dut yaprağı tüketiyorlar. Çadır içi sıcaklığının çok iyi ayarlanması gerekiyor. Isının 22-26 dereceler arasında olması çok önemli. Düşünün bu kadar kısa sürede 1 İpek Böceği Tırtılı 1500 metre uzunluğunda ipek ip sarıyor. 1 tane yaş kozanın ağırlığı 2 gram. Aldığım 1 koli larva, 45 gün sonunda 40 kg yaş koza veriyor bana. Ne kadar iyi bakarsam o kadar büyük oluyor kozalar. Bu sene kilogramını 60 ile 65 lira arasında sattım. Bundan sonra üretim alanımı daha çok genişleterek, ipek böceği üretimi yaptığım çadırda mantar üretimi de yapmak istiyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığım Genç Çiftçi Desteği sayesinde işimi daha çok büyüttüm" dedi.

Soydan'ın yaptığı çalışmaları duyduktan sonra ziyaret eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ipek böceği çadırını gezerek, "Elvan hanım gerçekten çok güzel bir çalışma ve üretim alını oluşturmuş. Kendisini tebrik ediyorum. İlimizdeki kadın üreticilerimiz çok iyi işler başarıyor. Bunun örneklerinden biri de Elvan Hanım. Kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor ve büyüyor. Sektörde hızla büyüyen kadın üretici sayısından da memnunuz. Hanım efendi ipek böceği çadırında mantar yetiştiriciliği yapmak istediğini de ifade etti. Her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız. Özellikle işini bu kadar gönülden yapan üreticilerimiz varsa her zaman biz de varız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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