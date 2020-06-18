Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: 1332. Sayısal Loto çekilişi
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Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: 1332. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleşen 1332. Sayısal Loto çekilişi ile kazandıran numaralar belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre altı bilen bir talihli büyük ödülün sahibi oldu. 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: 1332. Sayısal Loto çekilişi
18.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:29

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı numarası belirlenmiş oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 6.040.649,75 TL kazandı. İşte, 17 Haziran 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 01, 03, 13, 41, 42, 47

17 HAZİRAN 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları 17 Haziran 2020: 1332. Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto oyununun çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1332. çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 13, 41, 42 ve 47 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 6 milyon 40 bin 649 lira kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun Batman'ın merkez ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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