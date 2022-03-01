Savaştan kaçan Mircea Lucescu'dan sürpriz hamle! Ukrayna Ligi, Romanya'ya taşınıyor - Haberler

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Savaştan kaçan Mircea Lucescu'dan sürpriz hamle! Ukrayna Ligi, Romanya'ya taşınıyor

Haberler.com - Spor
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Rusya'nın saldırmasının ardından Ukrayna'yı terk ederek Romanya'ya giden Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli hoca, Ukrayna Ligi'nin Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından ülkeyi terk etmişti. Ülkesi Romanya'ya dönen deneyimli hocanın Ukrayna Ligi'nin burada oynanması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

ROMANYA CEPHESİ TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Lucescu, Ukrayna Ligi'nin Romanya'da bitirilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor. Romanya'daki futbol otoritelerinin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken yakın bir zamanda konuyla ilgili kararın çıkması bekleniyor.

Savaştan kaçan Mircea Lucescu'dan sürpriz hamle! Ukrayna Ligi, Romanya'ya taşınıyor

Haberler.com - Spor

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