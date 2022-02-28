"Savaşa hayır" tişörtü giymeyen Aykut Demir'den cevap: Ortadoğu zulmünü görmezden geliyorlar
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Eda futbolcular, Ankaragücü maçı öncesi sahaya "Savaşa hayır" tişörtleriyle çıkarken, Aykut Demir bu tişörtü giymedi. Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oradaki zulmü görmezden gelenler, konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi" dedi.
Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.
FutbolAnadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.
Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.