"Savaşa hayır" tişörtü giymeyen Aykut Demir'den cevap: Ortadoğu zulmünü görmezden geliyorlar - Haberler

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"Savaşa hayır" tişörtü giymeyen Aykut Demir'den cevap: Ortadoğu zulmünü görmezden geliyorlar

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Eda futbolcular, Ankaragücü maçı öncesi sahaya "Savaşa hayır" tişörtleriyle çıkarken, Aykut Demir bu tişörtü giymedi. Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oradaki zulmü görmezden gelenler, konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi" dedi.

Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.

'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir'den cevap: Ortadoğu zulmünü görmezden geliyorlar

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.

FutbolAnadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Aykut Demir, Ukrayna, Donbas, Kiev, Rus, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Hsn:

Tamam müslümanlara zulme kimse ses çıkarmıyor ama bizde onlara yapılan zulme ses çılarmazsak onlardan farkımız kalmaz yüce Allahın bizden istediği zulmün kafasını nerede görsek ezmektir varsın kimse bizim yanımızda olmasın Allahın rızası yeter

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emre karakuş:

helal sana koca yürekli adam. mevzu avrupa oldu mu yalamayı çok severler. tabi ki savaş olmasın kimse ölmesin ama bu tişörtü giyenler afganistanda suriyede libyada milyonlar öldürülürken neredeydi?

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