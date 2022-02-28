'Savaşa hayır' tişörtü giymeyen Aykut Demir'den cevap: Ortadoğu zulmünü görmezden geliyorlar

Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki gösterenler oldu.

"VİCDANIM RAHAT ETMEZDİ"

FutbolAnadolu'ya konuşan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunları yapıyor. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim vicdanım rahat etmezdi" dedi.

"MASUMLARIN ACISINI PAYLAŞIYORUM"

Demir açıklamasını, "Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acısını paylaşıyorum" ifadeleriyle tamamladı.