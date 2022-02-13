Savaş çanları çalmaya başladı! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim dünya gündeminde en çok konuşulan konularından başında gelirken Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan çarpıcı bir hamle geldi. Takımıyla Antalya'da kampta olan Rumen hoca, futbolcuları Ukrayna'ya götürmeme kararı aldı.
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'nın Rusya'yla savaşın eşiğine gelmesinin ardından takımını ülkeye geri götürmemeye karar verdi.
DINAMO KIEV, 2 AYDIR ANTALYA'DA KAMP YAPIYOR
NTV'nin haberine göre, Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti. Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapıyor. Önceki plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.
LUCESCU, ANTALYA'YA DÖNÜYOR
Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar verdi. Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giden Lucescu daha sonra tekrar Antalya'ya dönecek. Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak.
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