Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Spor

- Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi Erzincan'da düzenlenen okullar arası online satranç turnuvasında dereceye giren okullara ve öğrencilere madalyaları ve kupaları düzenlenen tören ile verildi.

- Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen okullar arası online satranç turnuvasında dereceye giren okullara ve öğrencilere madalyaları ve kupaları düzenlenen tören ile verildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde düzenlenen törene Erzincan Gençlik ve Sor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, turnuvaya katılan okulların yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenci verileri katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. İl Müdürü Mumcu, "Bu turnuva ile birlikte yapmak istediğimiz branşı nerde nasıl olursa yapabileceğimizi hep birlikte öğrenmiş olduk. Bilgisayar başında çok güzel müsabakalar yaptınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah ilimizi daha güzel yerlerde temsil edersiniz." dedi.

İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'nun konuşmanın ardından online olarak düzenlenen Okul Sporları Satranç İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren okullara kupaları sporcuları ise madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Düzenlenen tören hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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