Sason'da yılın son çilek hasadı başladı
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Sason'da yılın son çilek hasadı başladı

22.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:59

Sason'da yılın son çilek hasadı başladı Batman'ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Sason'da yılın son çilek hasadı başladı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Yılın 3 mevsiminde çilek üretimi yapılan Sason'a yılın son hasadına başlandı. 3 mevsim çilek üretimi yaptıklarını belirten üreticilerden Mehmet Bayındır, ülkenin birçok ilinde karla mücadele başladığı halde Sason'da çilek toplamaya devam ettiklerini söyledi. Bayındır, "Nisan ayının 20'sinden itibaren çilek toplayabiliyoruz. Aralık ayının sonuna kadar çilek toplama işine devam ediyoruz. Daha önce farklı alanlarda geçimini sağlamaya çalışan çiftçilerimiz, şimdi çilek üretimiyle geçimini sağlıyor. Kilosu 6 liradan satılıyor. Gençlerimiz batıya gidip kendi, memleketinden, kendi köyünden uzaklarda çalışmaktansa, devletin verdiği destekler sayesinde kendi evinde, kendi bahçesinde çalışarak geçimini sağlıyor. Bilindiği gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin birçok yerinde, bizim burada da 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağında da kar yağmasına rağmen biz burada alçak yerlerde çilek koparmaya devam ediyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Çilek koparma işine nisan ayında başladık. Yaz mevsiminde ürün almak kolaydır. Destek verilirse seralarda da üretim yaparak yılın 12 ayı boyunca ürün almak istiyoruz. Ürünün fazla olduğu dönemde yurt içi ve yurt dışında çilek satışımız oluyor. Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve hatta Rusya'ya da ürün göndererek ihracat yapıyoruz. Ülkemize bu sayede döviz girdisi oluyor. Bu şekilde hem devletimiz hem de çiftçimiz kazanmış oluyor" dedi.

Bir başka çilek üreticisi Abdülaziz Değirmenci de "Biz ilk etapta nisan ayında çilek koparmaya başlıyoruz. Bir ay sonra buralara kar gelmeye başlar. Buralarda herkes çilek ekerek geçimini sağlıyor. Bunlar yılın son ürünleri. Bu sene bu topladıklarımız son ürünler ile bu yıl hasat bitiyor" diye konuştu.

Sason'da yılın son çilek hasadı başladı
Sason'da yılın son çilek hasadı başladı
Sason'da yılın son çilek hasadı başladı
Sason'da yılın son çilek hasadı başladı
Sason'da yılın son çilek hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ

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