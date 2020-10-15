Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti
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Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti

15.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:01

İngiltere'de yaşayan ve diş teknisyenliği yapan Sasha isimli bir kadın, eşinin tüm hayatını futbol ve Liverpool üzerine kurmasına daha fazla dayanamadığını ve son olarak da cinsel ilişki sayılarının azaldığını söyleyip eşini başka biriyle aldattığını itiraf etti.

Sasha, İngiltere'deki bir itiraf sitesine açıklamalarda bulunarak kendisini aldatmaya sevk eden süreci tüm detaylarıyla anlattı. Diş teknisyeni kadın, eşinin tüm hayatının futbolla geçtiğini, maç olmayan günlerde arkadaşlarıyla bara giderek sadece futbol konuştuğunu ve bu duruma daha fazla dayanamayarak onu aldatmaya başladığını söyledi.

"DAHA FAZLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜM AMA YANILDIM"

"Pandemi döneminde maçlar iptal olunca benimle ilgileneceğini düşündüm ve her şeyin daha iyiye gideceğine dair inancım arttı" diyen Sasha, "Fakat tam tersi oldu. Eşim sürekli internete girerek maçların yeniden oynanıp oynanmayacağını takip etti. Sürekli evde olduğumuz halde cinsel hayatımız da tamamen bozuldu. Bu süreçte daha fazla cinsel ilişkiye gireceğimizi düşünüp mutlu oldum ama aksine azaldı" dedi.

Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti

İLK GÜN 15 FARKLI KİŞİDEN MESAJ ALDI

Açıklamalarına devam eden diş teknisyeni kadın, evli olmasına karşın başka bir adamla ilişkisi bulunan bir arkadaşının tavsiyesiyle bir arkadaşlık sitesine üye olduğunu ve üyeliğini açtığı gün 15 farklı kişiden mesaj aldığını belirtti. Mesaj atan kişileri inceleyen Sasha, Paul isimli bir adamı tercih ettiğini ve görüşmeye başladıklarını söyledi.

"HAFTADA İKİ KEZ İLİŞKİ YAŞADIK"

"Paul de benim gibi evliydi" diyen Sasha, "O da evliliğinden bıkmıştı ve farklı bir seçenek arıyordu. Birkaç kez görüştükten sonra fazlasıyla iyi anlaştık ve hafta iki kez cinsel ilişkiye girdik" ifadelerini kullandı.

Sasha son olarak Paul ile olan ilişkisinde yeterince eğlendiğini ve şu an başka biriyle ilişki yaşamaya başladığını ifade etti.

Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti

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Haber Yorumları (5)
ALİVELİ: Ne kadar rahatlar. Yuh yani
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EVET: Biz hak ettik tmm anlaşıldı.
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HABERMİS?!: bu spor haberimiydi simdi?
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