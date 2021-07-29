Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli takımlardan hocalık ve yardımcı antrenörlük teklifleri alan Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibine dahil olmaya hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ekibinde görmeyi arzuladığı Belözoğlu, Avrupa'da ve Sarri ile çalışma fırsatını geri çevirmek istemiyor.