Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli takımlardan hocalık ve yardımcı antrenörlük teklifleri alan Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibine dahil olmaya hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ekibinde görmeyi arzuladığı Belözoğlu, Avrupa'da ve Sarri ile çalışma fırsatını geri çevirmek istemiyor.
Emre Belözoğlu'nun hedefleri büyük. Fenerbahçe'de ligin son 10 haftasında takımın başında olan genç hoca, yurt içinden ve yurt dışından önemli teklifler alıyor. Şenol Güneş'in Milli Takım bünyesine kazandırmaya çalıştırdığı Belözoğlu, Sarri ile birlikte çalışmayı düşünüyor.
İTALYA DENEYİMİ VAR
Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde İtalya'da önemli deneyim kazanmış ve dilini geliştirmişti. Lazio'da Sarri'nin ekibinde klasik bir yardımcı antrenör olmayacak. Daha geniş yetkilerle donatılmış, adeta bir ikinci adam olacak.