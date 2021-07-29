Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli takımlardan hocalık ve yardımcı antrenörlük teklifleri alan Emre Belözoğlu, Sarri'nin ekibine dahil olmaya hazırlanıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de ekibinde görmeyi arzuladığı Belözoğlu, Avrupa'da ve Sarri ile çalışma fırsatını geri çevirmek istemiyor.

Emre Belözoğlu'nun hedefleri büyük. Fenerbahçe'de ligin son 10 haftasında takımın başında olan genç hoca, yurt içinden ve yurt dışından önemli teklifler alıyor. Şenol Güneş'in Milli Takım bünyesine kazandırmaya çalıştırdığı Belözoğlu, Sarri ile birlikte çalışmayı düşünüyor.

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti

İTALYA DENEYİMİ VAR

Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde İtalya'da önemli deneyim kazanmış ve dilini geliştirmişti. Lazio'da Sarri'nin ekibinde klasik bir yardımcı antrenör olmayacak. Daha geniş yetkilerle donatılmış, adeta bir ikinci adam olacak.

Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:26:31. #1.16#

title