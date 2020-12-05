Sarp Sınır Kapısı'ndan günlük tır geçiş rekoru kırıldı

Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçiş rekoru kırıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçiş rekoru kırıldığı belirtildi.

Son dönemde tır kuyruklarıyla sürekli gündemde olan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda günlük 704 tır geçişiyle rekor kırıldığını vurgulayan Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek "Sarp Gümrüğü'nün Gürcistan tarafında zemin betonlama çalışması sıkıntılı bir süreç oluştururken lojistik ve ihracat konusundaki hassasiyetler göz önünde bulundurularak çalışan Artvin'deki tüm idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

Yöneticilerin duyarlı çalışması sayesinde geçiş rekoru kırıldığını kaydeden Akyürek, "Gürcistan tarafındaki sıkıntı göz önünde bulundurulduğunda bu rekora imza atmış olmaları, komşu ülkedeki sorun ortadan kalktığında araç çıkış sayısının daha yukarılara ulaşacağı göstermektedir. Sayın Valim Yılmaz Doruk başkanlığında Artvin ili sınırı Arhavi tarafında oluşturulan yeni tır parkı çalışmalarındaki çabaları, karayolu üzerindeki sevk ve tır parkındaki düzenlemelerde gösterdiği desteklerinden dolayı Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'a teşekkür ediyorum. Bu durumun ihracatçımızı, nakliyecimizi ve ülke ekonomimizi olumlu ve önemli ölçüde etkileyeceği düşünülürse Sarp Kara Hudut Kapısının modernize edilmesinde emeği olan TOBB Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na da buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı