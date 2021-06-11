Saros Körfezi'nde yaklaşık 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakalandı
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Saros Körfezi'nde yaklaşık 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakalandı

Saros Körfezi'nde yaklaşık 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'de Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı.

Edirne'de Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı.

Körfez açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 88 kilogramlık kılıç balığı, Keşan ilçesindeki bir restorana satıldı.

Burada bir süre sergilenen dev balık vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, balığın yanında fotoğraf çektirdi.

Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kılıç balığının lezzetli tür olduğunu söyledi.

Kuyumcu, müşterilerine kılıç balığı ızgarasını tavsiye ettiğini belirtti.

Saros Körfezi'nde yaklaşık 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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