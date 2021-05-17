Şarkışla Kaymakamı Aktan, başarılı öğrencileri tebrik etti
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Şarkışla Kaymakamı Aktan, başarılı öğrencileri tebrik etti

Şarkışla Kaymakamı Aktan, başarılı öğrencileri tebrik etti
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutladı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutladı.

Kayseri bölge finaline davet edilen öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'i ve Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Havva Çetinkaya'yı makamında ağırlayan Aktan, 4 projeyle yarışacak öğrencilere başarı diledi.

Ergen, il genelinde 39 projenin 15-16 Haziran'da yapılacak finale davet edildiğini ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

Kaymakam Aktan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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