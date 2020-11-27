Şarkışla hayvan pazarı markalaşacak

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesini ziyareti sırasında Şarkışla hayvan pazarının önemine değindi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesini ziyareti sırasında Şarkışla hayvan pazarının önemine değindi.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Yıldız, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Uğur Furkan Yurt'u ziyaret etti. Seyit Yıldız, ziyarette Yurt'tan İlçe Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak ilçenin tarımsal sorunları ve çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu. İlçe personeli ile toplantı yapan İl Müdürü Seyit Yıldız, ilçe personellerinin istek ve taleplerini dinleyerek koordineli çalışmanın, birlik ve beraberliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Şarkışla marka haline getirilmek isteniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz' u ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, "İlçemiz nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Şarkışla ilçemiz hayvancılıkta oldukça önemli bir yerde, Şarkışla hayvan pazarı ise ülkemizde önemli bir yere sahip. İlçemizi birlikte daha çok çalışarak marka haline getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şarkışla İlçesinin tarımsal potansiyelini harekete geçirebilmek, Şarkışla'yı ve çiftçiyi daha fazla kalkındırmak için neler yapılabileceği konularında fikir alış verişi yapılarak, kurumlar arası uyum ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı