Şarkışla'da etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı
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Şarkışla'da etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı

Şarkışla'da etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığının 42 ilde hayata geçirdiği suni tohumlama projesi kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 42 ilde hayata geçirdiği suni tohumlama projesi kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı.

Kentteki 7 ilçede yapılması planlanan uygulamanın ilki Şarkışla'ya bağlı Kızılcakışla köyündeki bir besi çiftliğinde Kaymakam Necati Aktan ile İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Uğur Furkan Yurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada açıklama yapan Aktan, projenin, besicilerin daha verimli hayvan sahibi olmaları için hayata geçirildiğini söyledi.

Projenin 5 yaşını geçmemiş hayvanlarda ırkları değiştirilmeden uygulandığını kaydeden Yurt ise "Irkın verimliliğini yükselterek çiftçimizin kar elde etmesi en büyük amacımız. 2021 yılı sonuna kadar 5 bin hayvana suni tohum uygulayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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Şarkışla'da etçil ve kombine ırkların ilk tohumlaması yapıldı - Haberler
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