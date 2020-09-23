Sarımsak tartışmasında "tescil" manevrası
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Sarımsak tartışmasında "tescil" manevrası

23.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:47

Sarımsak tartışmasında "tescil" manevrası Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Gaziantep'in Araban ilçesi arasındaki sarımsak tartışmasında Araban'dan Taşköprülüleri kızdıracak bir manevra daha geldi.

Sarımsak tartışmasında "tescil" manevrası

GAZİANTEP - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Gaziantep'in Araban ilçesi arasındaki sarımsak tartışmasında Araban'dan Taşköprülüleri kızdıracak bir manevra daha geldi. Tescili bulunmaması nedeniyle Taşköprülülerin eleştiri oklarına hedef olan Arabanlılar, sarımsağın patentini almayı başardı.

Araban Kaymakamlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan müracaat sonunda, Arabanlı bilinçli ve deneyimli üreticiler tarafından Araban Ovası'nın verimli topraklarında üretilen meşhur Araban sarımsağına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Araban Kaymakamlığı tarafından 11.03.2019 tarihinde yapılan müracaat sonucunda Araban Sarımsağı için Coğrafi İşaret Tescili 01.09.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanan Coğrafi İşaret Tescil belgesi odamıza gönderildi. Sarımsağımız için Coğrafi İşaret Tescil belgesi almamız için başlattığımız süreç içerisinde Araban ilçesinin önceki dönem Kaymakamı Emin Bağlı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya süreç içerisinde verdiği destek için teşekkür ederim. Coğrafi İşaret Tescil belgesi Gaziantepimize, üreticilerimize ve Araban ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yaptığı yazılı açıklamada, "Araban ilçemizin bilinçli ve tecrübeli sarımsak üreticileri tarafından yetiştirilen, bölge ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayan meşhur Araban sarımsağının Coğrafi İşaret Tescili Belgesi ile tescillenmesi de Araban Ovası'nda meşhur Araban Sarımsağı üretiminde önemli artış sağlanarak ilçemizin ekonomisinin kalkınmasına önemli destek sağlayacağına inanıyorum. Araban Sarımsağının Coğrafi İşaret Tescilinin Gaziantepimize, bölgemize ve Araban halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sarımsak tartışması

Arabanlılar, bölgede yetişen sarımsağın aroma açısından Taşköprü sarımsağını aratmadığını, kalite ve dayanıklılık açısından ise Taşköprü sarımsağından daha iyi olduğu savunarak, ülke pazarında önemli yer edinmişti. Sarımsağın başkenti olarak bilinen Taşköprü'ye bile satılan Araban sarımsağı, Taşköprü sarımsağının tahtını sallamış, Taşköprülüler ise kendi sarımsaklarının daha iyi olduğunu, Araban sarımsağının ilçede Taşköprü sarımsağı olarak satıldığını söyleyerek, tescili bulunmaması nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu. Üreticilerin açıklamaları ile başlayan sarımsak tartışması, araya giren ziraat odaları ve bölge milletvekillerinin de demeçleri ile büyümüştü.

Sarımsak tartışmasında 'tescil' manevrası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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