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Ahmet Recep, Sarıkamış, Türkiye, Kars, Spor

Sarıkamış'ta kızak yarışları heyecanı

Sarıkamış'ta Türkiye Kızak Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

14.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:58
Sarıkamış'ta kızak yarışları heyecanı

Sarıkamış'ta Türkiye Kızak Şampiyonası heyecanı devam ediyor.


Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2020 Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda kızak yarışları renkli görüntülere sahne oluyor.


Yarışmaya katılan sporcuların mücadelesi nefesleri keserken, Sarıkamış Kızak Pisti ise görenleri adeta büyülüyor. Pistlerde dereceye girmek isteyen sporcular ise parkuru tamamlamak için kıyasıya yarışıyor.


Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, "Türkiye Kızak Federasyonu olarak her sene Sarıkamış'ta Türkiye Kızak Şampiyonası yapıyoruz. Minikler, yıldızlar, gençler büyük bir katılımla yapılıyor. Türkiye'nin her tarafından kızak sporcuları geliyor. Yapılan yarışmalar kendi kategorilerinde birinci olanlar daha sonra milli takımı oluşturuyorlar. Çek keyifli bir ortam, 200'e yakın sporcumuz var. 50'liye yakın da kulüp var" dedi.


"Dünya Şampiyonası'nda da bu gençlerimizin yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz"


Kızak sporunun Türkiye'de hızla yayıldığını ifade eden Tekcan, "Kızak Türkiye'de hızla yayılan bir spor, genlerimizde uygun, hemen hemen 60 tane dağın hepsinde şu an kızak yapılıyor. Bu pistimiz uluslararası bir pist, Avrupa bir iki yerde var böyle bir pist, inşallah bir daha ki yıl burada Dünya Kızak Junior Şampiyonası yapılacak. Bunun içinde hazırlıklarımızı, buradaki eksikliklerimizi kendileri rapor ediyorlar. Biz de o doğrultuda buraları daha güzelleştirerek inşallah kendi ülkemizde madalya alarak bir daha ki sene bu Dünya Şampiyonası'nda da bu gençlerimizin yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz" diye konuştu.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde devam eden Türkiye Kızak Şampiyonası'na 50 ilden yaklaşık 200 kızakçı katıldı. Yarışmalarda dereceye giren kızak sporcuları, milli takımı oluşturacak. Şampiyona da sporcular ilk 3'e girmek için mücadele ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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