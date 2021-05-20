Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın üçüncü günü tamamlandı.

Muğla'da Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen Şarık Tara-Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın üçüncü günü tamamlandı.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşan organizasyonun üçüncü gününde yelkenciler, havanın durgun olması sebebiyle Göcek açıklarında bir süre rüzgarın çıkmasını bekledi.

Yarışlar, rüzgarın başlamasıyla Göcek Koyu İzkayası açıklarından start aldı. Üçgen rotada yarışan yelkenciler, şamandıraları dolaşarak yarışı tamamladı.

Yarışlarda, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'dan toplam 25 teknede 178 sporcu mücadele etti.

Üçüncü günün sonunda, Şarık Tara Kupası'nı Rusya'dan "Lagerhta" teknesi, Göcek Yat Kulübü Kupası'nı ise Türkiye'den "Wings Of Island" teknesi kazandı.

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Katılımcı ve tekne sayısının kasım ile gelecek mayıs yarışlarında daha fazla olacağına inandıklarını belirten Ugan, "Geçmiş yıllardaki tekne sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Bu dönemde yarışa ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Yarışlarımızda pandemi nedeniyle ödül töreni ve akşam etkinlikleri yapmıyoruz." diye konuştu.

Yarışlar, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır