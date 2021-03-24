Sarıgöl Belediyesi'nde imzalar şirket personelleri için atıldı
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Sarıgöl Belediyesi'nde imzalar şirket personelleri için atıldı

24.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:36
Sarıgöl Belediyesi'nde imzalar şirket personelleri için atıldı

Sarıgöl Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sarıgöl Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sarıgöl Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı.

Sarıgöl Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen İmza töreninde Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Hak İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil yer aldı.

İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Her zaman emekçilerimizin hakları konusunda hassas davrandık. Sarıgöl Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde en iyi iyileştirmeleri sendikamızla görüşerek yaptık. Sözleşmenin personelimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil ise şunları söyledi: "Sarıgöl Belediyesi Personel Limited Şirketi ile bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmemiz, mutlu son ile imzalanmış oldu. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. İşçi dostu olduğunu gösterdiği için kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, hediye takdimi sonrası sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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