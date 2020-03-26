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Marcelo Saracchi, Galatasaray, Spor

Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Uruguaylı oyuncusu Marcelo Saracchi salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirtirken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Neyse ki testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum bedenime döndü" itirafında bulundu.

26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:41
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de, koronavirüse yakalanmanın ucundan döndüğünü açıkladı.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum. Neyse ki dün koronavirüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.

"İNSANLAR FARKINA VARAMADI"

Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, "Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı" dedi.

Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig'den ayrılma kararını ise "Leipzig'de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım" sözleriyle açıkladı.

Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü

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Süper Lig ekibi Galatasaraylı Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü

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Haber Yorumları (2)
FAKİR: BAŞKANIM BENİ AYLIK 3000 TL YE MAAŞA BAĞLA. SÖZ SANA 3 AY KIMILDAMADAN YATACAĞIM
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BUNAK: ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASU MAÇLAR LEY LEYY
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