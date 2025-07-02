Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Temmuz Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 2 Temmuz 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 2 Temmuz 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 2 Temmuz Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

2 Temmuz Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 2 Temmuz 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 2 Temmuz 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 2 Temmuz Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-18 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler . Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

2 Temmuz ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları:

Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Temmuz 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Microsoft, 9 bin personelini işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.