Şans Topu çekilişi sonuçları 26 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 976. hafta sonucu
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Şans Topu çekilişi sonuçları 26 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 976. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 976. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 4 kişi 5+1 bildi. İşte, 26 Şubat Şans Toplu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

27.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:44
Şans Topu çekilişi sonuçları 26 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 976. hafta sonucu

çekilişi canlı yayında yapıldı. , noter huzurunda yaptığı 976. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen 4 kişi çıktı. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 26 Şubat 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 976. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 3, 11, 20, 25, 28 ve artı 6

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN İL/ İLÇE: ANKARA/ ÇANKAYA - ANKARA/ YENİMAHALLE - İSTANBUL/ KÜÇÜKÇEKMECE - ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR

5+1 bilen kişi sayısı : 4/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 235.670,55 TL

5 bilen kişi sayısı : 22/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.147,25 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 301/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 404,40 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.566/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 42,70 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 8.094/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,55 TL

3 bilen kişi sayısı : 93.324/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 68.463/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,90 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 220.564/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

ŞANS TOPU SONUÇLARI 26 ŞUBAT 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 20, 25, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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