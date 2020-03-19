Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Mart 2020: MPİ Şans Topu 979. hafta sonucu
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Milli Piyango İdaresi, Şans Topu, Ekonomi, Güncel

Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Mart 2020: MPİ Şans Topu 979. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 979. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye devretti. İşte, 18 Mart Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

19.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:18
Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Mart 2020: MPİ Şans Topu 979. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 979. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmayınca 814.306,48 TL sonraki haftaya devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 18 Mart 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 978. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 02, 04, 16, 25, 30+14

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 MART 2020

Şans Topu oyununun 979'uncu hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 16, 25, 30 ve artı 14 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 979. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 814 bin 306 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 940 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 629 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 48 lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 930 kişi 32 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 307 kişi 7 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 145 bin 703 kişi 4 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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