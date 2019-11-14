Şans Topu çekilişi sonuçları 13 Kasım 2019: MPİ Şans Topu 961. hafta sonucu

14.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 961. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi.5+1 bilen 3 kişi yaklaşık bir milyonun sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 13 Kasım 2019 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 961. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 02, 19, 21, 24, 25+05

ŞANS TOPU SONUÇLARI 13 KASIM 2019

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 19, 21, 24, 25 ve artı 5 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 961. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 123 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 496 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 905 kişi 52'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 90 kişi 25 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 412 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 678 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 220 bin 920 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Adana'nın Çukurova, Aydın'ın Çine ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinden yatırıldı.

6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 8, 27, 29, 33 ve artı 10 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602'şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29'ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay'ın Kırıkhan, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.