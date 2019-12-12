Şans Topu çekilişi sonuçları 11 Aralık 2019: MPİ Şans Topu 965. hafta sonucu

12.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:41

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 965. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi.5+1 bilen çıkmayınca 881.455,97 TL sondkai haftaya devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 11 Aralık 2019 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 965. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 02, 04, 07, 12, 21+10

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 ARALIK 2019

Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 7, 12, 21 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3 bin 877'şer lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 492'şer lira, 4 bilen 2 bin 976 kişi 47'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 776 kişi 29'ar lira, 3 bilen 82 bin 155 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 693 kişi 6 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 187 bin 423 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

4 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 12, 18, 26, 30, 34 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 964. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 872 bin 111 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 557'şer lira, 4 artı 1 bilen 297 kişi 379'ar lira, 4 bilen 3 bin 707 kişi 38'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 823 kişi 21'er lira, 3 bilen 95 bin 40 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 203 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 192 bin 213 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Ataşehir ilçesinden yatırıldı.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.