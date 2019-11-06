Sanofi, grip aşısı tedarikine devam ediyor
Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, "2019-2020 sezonu için geniş kapsamlı koruma sağlayan 4'lü (dolaşımdaki 4 farklı virüs tipine karşı etkili) influenza (grip) aşısının dağıtımına ekimde başlandı" dedi.
06.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:59
Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, "2019-2020 sezonu için geniş kapsamlı koruma sağlayan 4'lü (dolaşımdaki 4 farklı virüs tipine karşı etkili) influenza (grip) aşısının dağıtımına ekimde başlandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com