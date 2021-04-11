Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, kendi evinde ağırladığı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, kendi evinde ağırladığı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, kendi evinde Çorum FK'yi ağırladı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadında saat 15.00'da başlayan karşılaşmayı Batuhan Gültek yönetti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Şanlıurfaspor'un kazandığı korneri Galip kullandı. Galip'in ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Cihan Can, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. (1-0)

İlk yarıda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor soyunma odasına üstün olarak gitti.

İlk yarıda yediği golün etkisini üzerinden atan Çorum FK, ikinci yarıya daha hızlı başladı. Bulduğu pozisyonlardan yaralanamayan Çorum FK, karılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit Güngör, Metin Ateş

Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu, Süleyman Luş (Mehmet Taşçı Dk. 79), Galip Güzel, Gökdeniz Varol (Fevzi Özkan Dk.78), Mustafa Çakır, Yunus Emre Gedik Göksu Alhas Dk. 65), Can Erdem, Cihan Can, Hüseyin Cihan Avcu (Muhammed Ali Kurt Dk.65), Onur Kolay (Tarık Kurt Dk. 90), Muhammet Reşit Yöndem

Yedekler: Alperen Güner, Fatih Kaldan, Mustafa Samican Keskin, İsmail Cem Kara, Recep Gül

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Seyfettin Sedef (Eren Tokat Dk. 89), Tarık Mayhoş, Abdulhamit Yıldız, Murat Türkkan, Muhammet Fettahoğlu, Hüseyin Bak (Oktay Balcı Dk. 46), Umut Kaya, Ömer Bozan (Salih Zafer Kurşunlu Dk. 60), Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuş

Yedekler: Erdi Yokuşlu, Hüseyin Can Sözüdoğru, Mete Yıldız, Kerem Çağatay

Teknik Direktör: İsmail Taşdemir

Sarı Kart: Hüseyin Cihan Avcu, Hakan Canbazoğlu, Göksu Alhas, Mehmet Taşçı (Şanlıurfaspor), Umut Kaya (Çorum FK)

Gol: Cihan Can ( Dk. 29) (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0
Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0
Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0
Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0
Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfaspor : 1 Çorum FK: 0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:44:19. #1.16#
title