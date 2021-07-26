Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor
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Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Spor

Son dakika haberler... - Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor Şanlıurfa'da yaklaşık 40 derece olan sıcaklarda başlatılan yaz sporları kapsamında çocuklar, hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor.

- Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 40 derece olan sıcaklarda başlatılan yaz sporları kapsamında çocuklar, hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursları başladı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ile Aliya İzzetbegoviç Spor Kompleksi'nde yürütülen yüzme kursları, profesyonel hocalar eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yaş aralıklarına göre seanslar halinde kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı günlerde yapılan kurslarda, çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor.

Suda panik yapmalarını önlemek için de gerekli eğitimleri alan çocuklar, yüzme eğitimi nedeniyle Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor
Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor
Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor
Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor
Son dakika haberi | Şanlıurfalı çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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