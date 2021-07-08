Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
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Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek

Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Konuklu İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcuları, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Konuklu İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcuları, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesindeki Konuklu İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde kurulan Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcuları, Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti. Başarılı sporcuları valilik şeref salonunda kabul ederek mutluluklarını paylaşan Vali Erin, spora olan ilgilerini azim ve kararlılıkla sürdürerek başarılar elde eden takım oyuncularını ve öğretmenlerini tebrik etti.

Çocuklar ve gençlerin, eğitimde olduğu kadar kültür, sanat ve spor alanında da başarılı olmaları için her zaman destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Erin, "Tüm spor salonlarımız sizlerin emrinde. İdarecilerimiz, Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz her zaman sizin destekçinizdir" diyerek, bir süre sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İlk kez valiliğe geldiklerini ve makam odasını merak ettiklerini ifade eden çocukları makam odasına davet eden ve valilik birimlerini gezdiren Vali Erin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete Haliliye Kaymakamı Metin Esen, okul idarecileri, kızların öğretmenleri ile hentbola başlarken çevresindeki insanları şort ve kısa kollu elbise giydiği için eleştirdiği fakat eleştirilere aldırmadan mücadelesine devam eden 13 yaşındaki Merve Akpınar da katıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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