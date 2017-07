Şanlıurfa Valisi Erin, Görevine Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle ile Adıyaman Valiliği görevinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Abdullah Erin, görevine başladı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Erin, valilik binası önünde 20. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Albay Erdal Kaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kemal Timuroğlu, Özel Kalem Müdürü Ahmet Okul, Valilik Danışmanı Reşat Uzun ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Madenli tarafından karşılandı.



Vali Erin, makamında yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'ya atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa'ya hizmet etme şansı bahşeden Allah'a şükür ettiğini aktardı.



Bölgeye yabancı olmadığını ve bölgenin insanı olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:





"Bir yıla yakın süredir sürdürdüğüm Adıyaman Valiliği görevinden son kararname ile mübarek belde, peygamberler şehri Şanlıurfa'ya Vali olarak atanmış bulunuyorum. Bu vesileyle Şanlıurfa'daki bütün kardeşlerimi, hemşehrilerimi en içten, en samimi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Yine bu vesile ile Adıyaman Valiliği gibi önemli bir valiliği ve ardından bir yıllık görev süresi sonrasında da Türkiye'nin ve Güneydoğunun en önemli illerinden bir tanesi olan, her yönüyle dikkate değer gelişme kaydeden Şanlıurfa ilimize hizmetkar olma ve hizmet etme şansını bizlere bahşeden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bu imkanı sağlayan, buna vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız, hükümetimizin bütün yetkililerine, bakanlar kurulumuza ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza, bizleri bu göreve layık gören tüm devlet görevlilerimize gönülden şükranlarımı ve minnetlerimi ayrıca ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımız bu ilk günde daha önce Şanlıurfa'ya, bu güzel ilimize hizmetleri dokunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmesine yönelik emeği geçen bütün milletvekillerimize, benden önceki meslektaşlarım valilerimize, yine bir yıla yakın bir süredir Şanlıurfa'ya hizmet sunmaya çalışan benden önceki valimize de yine Şanlıurfa halkı adına teşekkürlerimi ve minnet duygularımı iletmek istiyorum."





Kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayan Erin, şöyle devam etti:





"Hükümetimizin son dönemde kararlı, kesintisiz ve aralıksız bir şekilde devam ettirdiği terörle mücadele konusunda tavizsiz, kararlı ve kesin bir mücadele anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğimize, terörün yanında uyuşturucu ve toplumu ifsad eden her türlü fiillerle, eylemlerle ve oluşumlarla hiçbir çekince göstermeden, ucu nereye varırsa varsın kesin, kararlı ve devletin o güçlü yönünü gösteren bir tarzda mücadele anlayışını ortaya koyacağız. Diğer yandan, toplumun kırılgan olarak nitelendirebileceğimiz kesimleri, özellikle şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, vatana, millete, bayrağa gönülden bağlı olan kardeşlerimize de devletin şefkat, merhamet ve kucaklayıcı yüzünü sonuna kadar göstereceğimizden de sonuna kadar emin olmalarını istiyorum. Burada görev yaptığımız süre içerisinde ulaşmadığımız köy, mahalle ve yerleşim yeri inşallah kalmayacaktır. Vali olarak eski devlet anlayışını bir tarafa bırakıp, yeni ve güçlü Türkiye'nin yüzünü, devletin milletsiz hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, kutsal saydığımız devletin yanı sıra esas kutsal olanın insan onuru ve haysiyeti olduğunun idraki ve bilinciyle hareket edeceğimizi, bütün çalışma ve hizmetlerimizin odağına insanı, insan onurunu ve haysiyetini koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."