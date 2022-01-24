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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,82 ila 17 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,82 ila 17 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg8,008,00
Kırmızı mercimekKg13,8217,00
MısırKg2,503,94
BuğdayKg4,955,35
ArpaKg1,752,50
Kütlü pamukKg9,0024,00
Preseli pamukKg30,5546,00
Linter pamukKg5,745,91
Yağlık çiğitKg3,504,00

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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