Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,82 ila 17 lira arasından satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 13,82 ila 17 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,00
|8,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|13,82
|17,00
|Mısır
|Kg
|2,50
|3,94
|Buğday
|Kg
|4,95
|5,35
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|24,00
|Preseli pamuk
|Kg
|30,55
|46,00
|Linter pamuk
|Kg
|5,74
|5,91
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,50
|4,00
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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