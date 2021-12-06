Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,30-14 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,30-14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,00
|14,32
|Mısır
|Kg
|2,25
|3,95
|Buğday
|Kg
|2,80
|5,56
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,30
|14,00
|Preseli pamuk
|Kg
|20,70
|34,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|4,20
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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