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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,30-14 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 9,30-14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg6,0014,32
MısırKg2,253,95
BuğdayKg2,805,56
ArpaKg1,751,80
Kütlü pamukKg9,3014,00
Preseli pamukKg20,7034,00
Yağlık çiğitKg2,204,20

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

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