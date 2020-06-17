Şanlıurfa depreminde birçok yapı hasar gördü Şanlıurfa depreminde birçok yapı hasar gördü Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde depremde bazı evlerde çatlaklar oldu.

Şanlıurfa depreminde birçok yapı hasar gördü

ŞANLIURFA - Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde depremde bazı evlerde çatlaklar oldu.

Karaköprü ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki depremde Gazibey Mahallesindeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. Deprem sonrası AFAD ekipleri çatlakların olduğu Gazibey Mahallesindeki evlerde incelemelerde bulundu. Mahallede deprem sonrası vatandaşların korkudan ağaçların altında beklediği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Celal Karakeçili, deprem sırasında dışarıda olduğunu, sarsıntı ile birlikte korktuklarını söyledi. Karakeçili, "Daha öncede burada bir deprem yaşadık. Bu yeni yaşanan deprem ile birlikte birçok evde çatlaklar meydana geldi. Deprem büyüktü fakat kısa sürdüğü için çok fazla hasara neden olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahallede çok sayıda kerpiç evde derin çatlakların oluştuğu gözlemlenirken, bazı kadın ve çocukların da deprem korkusuyla evlerine giremediği görüldü.

Kaynak: İHA