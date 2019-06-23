Şanlıurfa'da yerli tohumda hasat bereketi

Şanlıurfa'nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.

Şanlıurfa'nın tescillenen buğday ve arpa tohumu, verimi artırdı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (GAPTEAM) hasat edilen ürünün dönüm başına 900 ile 950 kilogram verim vermesi, Şanlıurfalı çiftçileri umutlandırdı. Şanlıurfa'nın yerli tohumu ile ilgili açıklamalarda bulunan GAPTEAM Tahıl Islah Sorumlusu Memduh Serdar Polat, "Uzun yıllar hassasiyetle yapılan çalışmalarımız neticesinde 2016 yılında üç tane çeşidimizi tescile sunduk. Bunun yanı sıra İlhan isminde makarnalık, Polathan isminde ekmeklik ve Ayhan isminde arpamız bulunuyor. Bunlar 2019 yılında Tescil Enstitüsü tarafından tescile layık görüldü ve yaygınlaştırıldı. Çeşitlerde hem verim hem de kalite bakımından üstün özellik gösterdiğinden kurumumuz adına tescil edildi. Bu hasat döneminde de çeşitlerimizin ilk hasadını gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.

"Dönüm başına 950 kilograma kadar verim elde edilebiliyor"

Verimin gayet güzel olduğunun altını çizen Polat, "Yüzümüzü güldüren ve bizleri mahcup etmeyecek bir durum söz konusudur. Hasatta çeşidimizin potansiyeli yüksektir. Polathan'dan bahsedecek olursak çeşidimizin potansiyeli sulu koşullarda 900 ile 950 kilograma kadar çıkabilmekte. Bir de yağışa dayalı koşullarda 400 ile 450 kilogram arasında verim vermekte ki bu emsal çeşitlere oranla çiftçinin yüzünü güldürecek, memnun edebilecek bir rakam. Aynı şekilde İlhan çeşidi de potansiyel olarak 900 kilogram seviyelerinde. Sulu, yağışa dayalı koşullarda ise 400 ile 450 kilogram gibi bir rakam vermekte. Bu da rakip ve emsal çeşitlere oranla 100 ila 150 kilogram gibi bir dekara fark, sonucunda çiftçinin yüzünü güldürecek bir durum. Ayhan çeşidimiz de kaliteli bir çeşit. Özellikle kalite bakımından bölgede maltlık olarak ilk kurumumuz adına tescil edilmiş bir çeşit. Bu çeşidimizde de sulu koşullarda 800 ile 900 kilogram gibi bir verim söz konusu. Yağışa dayalı koşullarda ise 400 ile 450 kilogram gibi bir durum söz konusu. Bu çeşidimiz için de emsal çeşitlere oranla 100 ile 150 kilogram gibi bir fark söz konusu" şeklinde konuştu.

"Bölgeye daha fazla kazanç sağlayacak"

Tohum çeşitlerinin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini söyleyen Memduh Serdar Polat, "Pazarda kalite bakımından iyi olduğundan ekstra prim yapabilecek, çiftçimizin cebine daha fazla kazanç girmesine yardımcı olacak. Bu durum bizi gayet memnun ediyor. Çiftçimizin kazanması, tarımımızın kazanması memnuniyetimiz oluyor. Özellikle verimli topraklarımız, sulama imkanlarımız, GAP kapsamında sulamaya açılan alanların artması ve sulama imkanlarının artması, çiftçimizin yüzünü güldürmekte. Buna paralel olarak sulama imkanlarına daha olumlu tepki veren ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ve verim potansiyellerinin yüksek olması çiftçimizin gelirini arttırıp kazancını yükseltmektedir. 2019 yılında tescil edilen Polathan, İlhan ve Ayhan çeşitleri bu anlamda çiftçimizin yüzünü güldürecek ve ceplerine daha fazla para girmesini sağlayacak çeşitlerdir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA