Karaali'de yeni jeotermal kuyuları açılacak

Şanlıurfa'da "Karaali Jeotermal Kuyularının Açılması ve Ekonomiye Kazandırılması Projesi"ne ait teknik işbirliği protokolü imzalandı.

Şanlıurfa'da "Karaali Jeotermal Kuyularının Açılması ve Ekonomiye Kazandırılması Projesi"ne ait teknik işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, "Karaali Jeotermal Kuyularının Açılması ve Ekonomiye Kazandırılması Projesi"ne ait teknik işbirliği protokolü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ile Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında imzalandı. Protokole kapsamında bölgede açılacak olan jeotermal kuyularının finansmanı GAP BKİ ve YİKOB tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgenin gelişmesi noktasında GAP BKİ ve Kalkınma Ajanslarının önemli rol oynadığını belirtti.

Bölgedeki ekonomik faaliyetlerin arttırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Erin, şunları kaydetti:

"GAP Bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesi, turizmde dahil her alana, mali ve uzmanlık desteğiyle katkı sunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bugün düzenlediğimiz protokollerle 6 milyon TL'ye varan, etkisini de düşündüğümüzde çok daha büyük bir katma değeri bölgemize kazandıracak projelere imza atmış olduk. Bu finansmanı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, GAP BKİ'ye, Başkanımız Mehmet Açıkgöz'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bölgenin sürekli gelişmesine yönelik çalışmaların hepsinde GAP BKİ'nin ve Kalkınma Ajanslarının emeğinin ve desteğinin olması son derece önemlidir. Önümüzdeki dönemde de çok sayıda projenin destekleneceğini bekliyoruz. Güzel projeler gerçekleştiriyoruz ama önümüzde değerlendirilmeyi bekleyen devasa bir potansiyel var. Gücümüzün yettiği ve bütçemizin elverdiği ölçüde, bölgenin tamamının refah payının yükseltilmesi, potansiyellerinin ekonomiye ve gelişmeye katkı sağlayacak, uluslararası arenada marka haline getirecek çalışmalara devam edeceğiz."

GAP BKİ Başkanı Mehmet Açıkgöz protokolün enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, hayvancılık, tarım ve turizm başlıklarından oluştuğunu aktardı.

Ekonomik projelerin yanında sosyal altyapının güçlendirilmesi yönündeki projeleri de uygulamaya devam ettiğini belirten Açıkgöz, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda uygulanan projelere yaklaşık 6 milyon TL eş finansman hibe desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme