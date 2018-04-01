Trafik Kazasında 1 Arkadaşı Öldü, 3'ü de Yaralandı, Jandarmayı Görünce Yaralı Olarak Kaçtı

Şanlıurfa'da kiraladıkları otomobille kaza yapan gençlerden biri hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yapan otomobildeki yaralılardan birinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

40 METRE SÜRÜKLENDİ SU TAHLİYE ÇUKURUNA DEVRİLDİ

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 23'üncü kilometresinde yaşanan olayda 5 arkadaş, otomobil kiralayarak Şanlıurfa'dan Suruç istikametine giderken kaza yaptı. Gişelere 2 kilometre kala yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan Murat Şahin (20) yönetimindeki 06 DU 7454 plakalı otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra betondan yapılmış su tahliye çukuruna devrildi.

FECİ KAZADA 1 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada sürücü ile birlikte Semra A. (17), Çiçek A. (13), Müslüm İ. ve Mahmut A. yaralandı. Yaralılardan, Murat Şahin, Semra A. Çiçek A. ve Mahmut A. olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Murat Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

JANDARMAYI GÖRÜNCE YARALI HALDE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan, kazada yaralanan Müslüm İ.'nin ise jandarma ve sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine olay yerinde kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, boş araziye kaçtığı belirtilen yaralıyı bulmak için el feneriyle arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.