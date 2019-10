Şanlıurfa'da prefabrikasyon sempozyumu gerçekleşti

15.10.2019 17:13

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi ve Türkiye Prefabrik Birliği işbirliği ile 15. prefabrikasyon sempozyumu düzenlendi.



Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda açılışı yapılan 15.Prefabrikasyon sempozyumuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Kısa, Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Başkanı Halil Bağıban, Türkiye Prefabrik Birlik üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Kentler, Deprem Güvenliği, Ön üretim, Çok katlı betonarme yapılar, Kentsel Ulaşım ve Altyapı ve Kent Mobilyaları konu başlıklarında oturumların yapılacağı sempozyumda bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bir yanda harekat devam ederken öbür yanda da ekonominin yükselmesi çok önemlidir. Harekatı besleyen en önemli etken ekonomi olacaktır. Gerek prefabrik gerek betonarme olsun yaptığımız işi en iyi en kaliteli ve sürece en uygun şekilde yapmalıyız. Yaptığımız işlerle ürettiklerimizle ülkemizde söz sahibi olmalıyız" dedi.



Kaliteden ödün vermeyip her zaman daha iyiyi hedeflememiz gerektiğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "70'lı yıllarında Amerika'da doktora yapıyordum. Bir alanda birkaç tahtayla başlayıp farklı bir teknikle inşaat temeli kuruyorlardı, kısa bir zaman sonra ortaya muhteşem bir yapı çıkmış oluyordu. Gördüğüm muhteşem tasarım ve malzeme mühendisliği beni etkilemişti. Malzemelerimizin pek çoğu şu an hazır geliyor. Teknolojiler geliştikçe daha harika tasarımlar görebiliyoruz. İnşaat sektörü her zaman büyümeye devam edecektir. Biz kalitemizden ödün vermeyip her zaman daha iyiyi hedeflersek, kazanacak olan hem biziz hem ülkemizdir" şeklinde konuştu.



Türkiye Prefabrik yönetim kurulu Başkanı Halil Bağıban da, "Bir taraftan sınır güvenliğimizi tehdit eden unsurlara karşı ülkemizin sınır harekatı devam ederken, biz iş adamları da ülkemizin üretimine katkı ve kalkınmasına fayda sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1984 yılında kurulan Türkiye Prefabrik Birliği geride bıraktığımız 35 yılda birçok sempozyum gerçekleştirmiştir. Bugün de 15. sini Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bunu gerçekleştiriyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ev sahipliğinden dolayı sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. 2019 Göbeklitepe yılını referans alarak tarihte yerleşik yaşamın ilk başladığı bu topraklardan ve prefabrikasyon uygulamalarının ilk örneklerini görebildiğimiz Göbeklitepe'de ön üretim teknolojisi ve kentler başlığı adında sempozyumumuzu düzenliyoruz" diye konuştu.



Sempozyum, dereceye giren firmaların plaket ve sertifika takdiminden sonra panellerle devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA