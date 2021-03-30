Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
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Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 63 AS 978 plakalı otobüs, merkez Haliliye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Dağ'a (55) çarptı.

Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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